ВАШИНГТОН, 24 окт – ПРАЙМ. Госдепартамент США внес граждан России, которые желают подать заявку на американскую визу, в категорию Homeless Nationalities — это дословно переводится как "бездомные национальности". В США призвали Россию сделать больше для европейской энергобезопасности

Как поясняется в документе на сайте американского дипломатического ведомства, к "бездомным" заявителям относятся граждане стран, где у США отсутствует консульское представительство, либо политическая ситуация настолько нестабильная, что не позволяет американским дипломатам рассматривать поступающие заявки на получение визы. В итоге такие заявители приписываются к консульству одной или нескольких соседних стран.

В этот список в общей сложности попали десять государств, включая Сомали, Венесуэлу, Сирию и Иран. При этом госдеп уточняет, что россияне могут подавать документы на американскую визу в Варшаве.

Посольство США в Москве с середины мая приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением властей России о запрете найма местного и иностранного персонала. Также предоставление американскими дипломатами консульских услуг в консульстве в Екатеринбурге и Владивостоке.