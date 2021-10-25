МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил оказать поддержку российскому бизнесу, не попавшему в реестр МСП, в случае потери 30% и более выручки за период ограничений, связанных с COVID-19. С таким предложением он обратился в своем письме к первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову. Титов оценил новые меры господдержки компаний на фоне COVID

"Прошу рассмотреть возможность оказания поддержки субъектам предпринимательской деятельности, не вошедшим в реестр МСП и осуществляющим деятельность в пострадавших отраслях, в случае потери выручки за период ограничений в размере 30% и более", — говорится в документе, опубликованном в понедельник.

В среду президент России Владимир Путин поддержал предложение кабмина о введении с 30 октября по 7 ноября режима нерабочих дней по всей территории РФ. В регионах также вводятся QR-коды для посещения кафе, ресторанов, торговых центров и учреждений культуры.

В этих условиях правительство РФ предложило возобновить программу льготного кредитования бизнеса под 3% (ФОТ 3.0) и осуществить прямые выплаты малым и средним компаниям в размере 1 МРОТ на одного сотрудника. Льготные кредиты под 3% будут доступны предприятиям, участвовавшим в программе ФОТ 2.0, а также созданному с 1 июля 2020 года малому и среднему бизнесу.

Бизнес-омбудсмен в своем письме Белоусову отмечает, что компании вне реестра МСП также составляют существенную часть экономики, а отсутствие поддержки для них угрожает потерей рабочих мест десятков тысяч сотрудников.

"Введение системы допуска на основе QR-кодов во многих регионах уже привело к падению выручки в сфере услуг населению. В этих условиях предприниматели продолжают выполнять обязанность по выплате заработной платы, уплате налогов, арендных и коммунальных платежей", — указывает Титов.