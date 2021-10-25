МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Минюст предлагает повысить штрафы для бизнеса за ряд нарушений, сообщают "Известия" со ссылкой на разработанный ведомством новый проект КоАПа. Минюст предложил заменить свидетельства ЗАГС на запись в реестре

В частности, предлагается увеличить пени за недекларирование продукции в пять раз, за введение в оборот немаркированных товаров — в четыре раза, за препятствование проведению проверок и нарушение правил на особо охраняемых природных территориях — в два раза.

В то же время новый проект КоАПа предусматривает снижение административной нагрузки на малый и средний бизнес. В частности, штрафы юрлиц-МСП и социально ориентированных некоммерческих организаций приравниваются к штрафам для ИП.