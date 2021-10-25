МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Количество вакансий о работе курьера в России в октябре увеличилось в 5,2 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а за три прошедших недели месяца спрос на курьеров повысился на 10% относительно сентября текущего года, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства

"Только за первые три недели октября спрос на курьеров в целом по стране вырос на 10% по отношению к прошлому месяцу. За год вакансий для сотрудников служб доставки в России стало больше в 5,2 раза", — говорится в исследовании. Так, в Москве за год вакансий для курьеров стало больше в 5,1 раза (с 1 по 21 октября по сравнению с сентябрем — на 18%), в Санкт-Петербурге — в 4,8 раза (на 13%).

Больше всего количество вакансий за три недели октября по отношению к сентябрю выросло в Уфе (плюс 37%) и Перми (плюс 32%). Годовой прирост там составил 4,8 раза и 4,7 раза соответственно.

В Воронеже спрос на курьеров вырос на 29% по сравнению с сентябрем (в годовом выражении — в 3,7 раза), в Волгограде — на 28% (в 3,5 раза), в Красноярске — на 25% (в 4,9 раза), в Новосибирске — на 24% (в 4,7 раза), в Казани — на 21% (в 5,1 раза).

Аналитики SuperJob проанализировали также зарплатные предложения на рынке труда в сфере курьерской доставки. В частности, в Москве средняя зарплата пешего курьера на полный день в настоящее время составляет 55 тысяч рублей в месяц (за год она выросла на 37,5%), для водителя-курьера — 85 тысяч рублей (рост на 30,8%).

Максимальные зарплаты курьеров — в столице, 90 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно. В свою очередь, пеший курьер в Санкт-Петербурге в среднем может получать 45 тысяч рублей (рост на 36,4%), курьер на личном автомобиле — 70 тысяч рублей (плюс 27,3%), максимальные ставки — 75 тысяч и 120 тысяч рублей соответственно.