МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Россия активно наращивает товарооборот с США в 2021 году за счет энергоносителей, минеральных удобрений и древесины, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

"США традиционно входит у нас в пятерку-семерку основных торговых партнеров — это энергоносители, минеральные удобрения, древесина. В целом товарооборот растет и за счет увеличения стоимости commodities (сырьевых товаров — ред.) — это и энергоносители, и металлы, лес и лесоматериалы, зерно, продовольствие, все эти товары очень выросли в цене", — сказал он.

По данным ФТС, оборот торговли РФ и США в январе-августе подскочил на 48,7%, до 23,365 миллиарда долларов. В том числе экспорт из РФ в США составил 11,78 миллиарда долларов (рост на 70,8%), импорт в Россию из Штатов — 11,585 миллиарда (увеличение на 31,4%).

Доля США в общем обороте внешней торговли России за отчетный период выросла до 4,8% с 4,4% годом ранее.