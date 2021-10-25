МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура по поручению президента РФ Владимира Путина организовала проверку качества и безопасности продуктов, особое внимание уделят товарам из потребительской корзины, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

Ранее Путин поручил Генпрокуратуре к 31 декабря предоставить доклад о качестве и безопасности продуктов в России.

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"Особое внимание будет уделено товарам, входящим в потребительскую корзину (хлебная и молочная продукция, мясо, рыба, овощи и фрукты)", — добавил он.

Также, по словам Иванова, поручено оценить полноту и своевременность мер, принимаемых органами государственного контроля (Роспотребнадзор и Россельхознадзор), а также органами исполнительной власти субъектов РФ при реализации полномочий в данной сфере.

По результатам проверок при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности, уточнил Иванов.