ВЛАДИВОСТОК, 26 окт — ПРАЙМ. Власти Владивостока и Приморья вместе с представителями прокуратуры проведут встречу с предпринимателями, чьи магазины сгорели в ходе крупного пожара на рынке, чтобы понять, как им можно помочь, сообщил мэр Константин Шестаков. Иностранцы смогут прилетать по электронной визе через Владивосток

Некрасовский рынок загорелся во Владивостоке утром вторника, предварительно, пострадавших нет, идет тушение. По данным МЧС, огнем охвачена большая часть одноэтажного рынка. Пожар локализован на 700 квадратных метрах. Эвакуированы 70 человек, спасены 10. Прокуратура начала проверку. По словам очевидцев, пожар начался с замыкания проводки, которая на днях уже вспыхивала.

"Уже завершились работы по активному тушению рынка. Большая площадь пожара. Понятно, что пострадал бизнес. Мы должны общими усилиями краевых ведомств и городских помочь восстановить его. Поговорили с городским прокурором, планируем в четверг провести общую встречу с предпринимателями. Хотим пригласить центр "Мой бизнес", (краевой) минпромторг. Проговорим о коротких быстрых деньгах, которые можно будет получить от институтов развития, в том числе от кредитной организации. Поговорим о том, куда бизнес может перейти", — заявил Шестаков в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, будут обсуждаться иные площадки в городе, где есть возможность разместить бизнес. Также будут приглашены представители администрации рынка, чтобы можно было понять, на что могут с точки зрения компенсации рассчитывать предприниматели.

"На площадке никакой опасности нет. Пожарные завершают активные мероприятия, но мы уже должны подумать о будущем", — добавил мэр.