МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг эмитента американского стримингового сервиса Netflix до "ВВВ" с "ВВ+", прогноз — стабильный, сообщает S&P. Netflix посчитал доходы от "Игры в кальмара"

"Повышение рейтинга Netflix Inc. до "BBB" с "BB +" связано с улучшением рентабельности и положительными ожиданиями движения денежных средств", — говорится в сообщении.

Стабильный прогноз отражает ожидания агентства, что стриминговый сервис сохранит свои позиции мирового лидера в этой области, несмотря на растущую конкуренцию.

S&P прогнозирует, что в 2021 году число подписчиков Netflix вырастет на 18 миллионов человек, а также что компания сохранит рост выручки и увеличит маржу.

Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.