МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Состояние Илона Маска в понедельник подскочило до 270 миллиардов долларов на фоне роста стоимости акций Tesla, таким образом он стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов Forbes, сообщает издание.

В понедельник акции Tesla подорожали почти на 13% на фоне новостей о сделки компании с Hertz о поставке 100 тысяч электромобилей в парк прокатчика. Тогда же капитализация Tesla достигла и превысила 1 триллион долларов.

Таким образом, по подсчетам издания, состояние главы Tesla по итогам закрытия торгов понедельника составило 271,3 миллиарда долларов, увеличившись с пятницы на 41,7 миллиарда. А по данным Forbes Real-Time, сейчас богатство Маска насчитывает 257,6 миллиарда долларов.

Как отмечает издание, это самый высокий показатель с начала подсчетов Forbes в 1982 году. До этого самым богатым человеком в истории считался основатель Amazon Джефф Безос, когда его богатство достигло отметки в 212 миллиардов долларов.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.