Китайская таможня обнаружила COVID на упаковках с рыбой из России
Таможня Китая на неделю приостановила прием грузов двух компаний РФ из-за COVID на упаковках с рыбой
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ПЕКИН, 27 окт — ПРАЙМ. Таможенные органы Китая на неделю приостановили прием импортных деклараций от двух российских компаний из-за обнаруженного коронавируса на внешних упаковках с замороженной рыбой, сообщает в среду главное таможенное управление КНР.
"Таможенные органы по всей стране на одну неделю приостанавливают прием импортных таможенных деклараций от российского рыбообрабатывающего судна компании Eglaine Mercury и производственного предприятия Zarya LLC", — говорится в сообщении ведомства.
Управление уточнило, что меры принимаются в связи с выявлением положительных проб на нуклеиновую кислоту коронавируса в образцах, взятых с внешних упаковок из двух партий замороженной горбуши, импортированной из РФ.
По истечении указанного срока действие соответствующих документов будет автоматически возобновлено.