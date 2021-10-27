ПЕКИН, 27 окт — ПРАЙМ. Таможенные органы Китая на неделю приостановили прием импортных деклараций от двух российских компаний из-за обнаруженного коронавируса на внешних упаковках с замороженной рыбой, сообщает в среду главное таможенное управление КНР. Гинцбург объяснил, может ли "Спутник V" защитить от новой мутации COVID

"Таможенные органы по всей стране на одну неделю приостанавливают прием импортных таможенных деклараций от российского рыбообрабатывающего судна компании Eglaine Mercury и производственного предприятия Zarya LLC", — говорится в сообщении ведомства.

Управление уточнило, что меры принимаются в связи с выявлением положительных проб на нуклеиновую кислоту коронавируса в образцах, взятых с внешних упаковок из двух партий замороженной горбуши, импортированной из РФ.

По истечении указанного срока действие соответствующих документов будет автоматически возобновлено.