МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении американской компании Apple из-за запрета информировать покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты, сообщает ведомство. Apple выпустила в продажу тряпку за две тысячи рублей

В случае признания нарушения компанией закона РФ о защите конкуренции, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке, говорится в сообщении.

В конце августа ФАС заявила, что Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке приложений и запрещает сообщать пользователям об альтернативных, более выгодных способах оплаты в магазине приложений App Store. Ведомство потребовало устранить нарушение до 30 сентября, но компания этого не сделала.