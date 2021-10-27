МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Ходатайства о приобретении 100% голосующих акций застройщика "Интеко" в Федеральную антимонопольную службу направили пять организаций, сообщается в телеграм-канале ведомства. ФАС возбудила дело против Apple из-за способов оплаты в App Store

Среди них ООО "Самолет Инт 1" (структура группы "Самолет"), ООО "Специализированный застройщик "Второй" и ООО "Смайнэкс Управление Активами" (структуры девелопера Sminex), ООО "Логос" и ООО "Ариеф", отмечается в нем.

"ФАС России рассмотрела ходатайства и приняла решение об их удовлетворении. По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке строительства жилой и нежилой недвижимости г. Москвы", — говорится в сообщении.

Компания "Интеко" — крупный российский девелопер, созданный Еленой Батуриной, женой занимавшего пост мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2011 году, вскоре после отставки Лужкова, она продала 95% компании совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову. В 2017 году 87,5% акций "Интеко" консолидировал "Рост банк", санированный через ФКБС и позднее присоединенный к "Трасту". В 2020 году "Траст" нарастил долю в "Интеко" до 100%.