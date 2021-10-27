МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", планирует в 2022 году открыть не менее 2 тысяч магазинов, включая порядка 300 жестких дискаунтеров "Чижик", заявил главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман. X5 в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 14,2%

"В следующем году мы планируем открыть в общей сложности не менее 2 тысяч магазинов, включая около 300 жестких дискаунтеров. Мы уверены, что при таком темпе мы сможем как обеспечить двузначный рост выручки, так и стабильные показатели рентабельности и инвестиций", — сказал Шехтерман в ходе "Дня инвестора" компании.

Он добавил, что X5 планирует в 2022 году поддерживать темп роста выручки на уровне выше 10%. "Мы планируем поддерживать темп роста выручки на уровне более 10% в год", — сказал топ-менеджер.

Шехтерман добавил, что менеджмент X5 Group по итогам девяти месяцев 2021 года планирует рекомендовать наблюдательному совету компании выплатить промежуточные дивиденды на уровне прошлого года.

X5 Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец сентября достигло 18 648. Выручка X5 в 2020 году увеличилась на 14,1% — до 1,978 триллиона рублей, чистая прибыль по МСФО — на 45,3%, до 28,344 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,6%.