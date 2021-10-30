МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Судьи, сотрудники силовых ведомств, учителя, медики и ряд госслужащих имеют право на получение бесплатного жилья или денег на его покупку, рассказали эксперты, опрошенные РИА Недвижимость. Эксперт рассказал, как сэкономить на налоге на имущество

На бесплатное служебное жилье могут рассчитывать сотрудники полиции, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии и прокуратуры, если они в нем нуждаются. Например, у них нет своего или их дом признан аварийным, сказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Работники судебной системы и следственного комитета тоже имеют право на получение жилья, но только при условии, если они проработали минимум десять лет, уточнила она.

"Депутаты, сотрудники налоговой, таможни и других госорганов вправе рассчитывать на служебное или собственное жилье. Госслужащий может один раз за весь период гражданской службы получить субсидию, чтобы купить жилье, но только если в нем нуждается", — добавила Спиридонова, указав, что имеет значение не должность, а непрерывный стаж на определенном месте работы.

Права на субсидии также есть у врачей и учителей, оно им предоставляется по программам "Земский доктор" и "Земский учитель", напомнила она. По ним специалисты указанных профессий могут получить до 2 миллионов рублей на покупку жилья при условии работы в сельской местности, причем в разных регионах к участникам данных программ могут быть предъявлены дополнительные требования, уточнила Спиридонова.

"Врач или фельдшер получает деньги, а взамен должен проработать в селе не менее пяти лет — 2 миллиона рублей для врачей и 1 миллион рублей для фельдшеров в случае заключения контракта на работу на Дальнем Востоке, Крайнем Севере, Арктической зоне. Кроме того, это 1,5 миллиона рублей для врачей и 0,75 миллиона рублей для фельдшеров в случае работы в труднодоступных местах, список которых отдельно утверждается региональными властями. Также 1 миллион рублей для врачей и 0,5 миллиона рублей для фельдшеров в случае работы в других местностях. Участники программы заключают контракт с государственным медицинским учреждением и принимают на себя обязательство проработать не менее пяти лет в сельской местности. Перечень должностей, которым положена компенсация, утверждается региональными властями", — пояснила условия программ Спиридонова.

При этом служебные жилые помещения не всегда подлежат приватизации, и в любом случае она может быть произведена только с согласия собственника, подчеркнул юрист "Легес-Бюро" Тимур Рагимов. "Условия получения жилья могут различаться: в каждом ведомстве и регионе свои тонкости", — добавил он.

Само предоставляемое жилье также различается в зависимости от ведомства, отметила управляющий директор сети офисов "Миэль" Юлия Антясова.

"Еще одной категорией, имеющей право на получение жилья, являются военнослужащие: они вправе участвовать в программе военной ипотеки. Кроме того, им иногда выдают квартиры из специальных фондов. Это, как правило, "вторичка" или новостройка за МКАД. Врачам, которые работали в красной зоне в первую ковидную волну, давали не квартиры, а сертификат (деньги пересылали на расчетные счета получателя), они выбирали квартиру и сами покупали жилье. Но это, скорее, программа субсидирования", — уточнила она.

Эти квартиры впоследствии тоже попадают на рынок, потому что люди часто их приватизируют и продают, добавила Антясова.

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