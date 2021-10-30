Эксперты рассказали, кем надо работать для получения бесплатного жилья
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Судьи, сотрудники силовых ведомств, учителя, медики и ряд госслужащих имеют право на получение бесплатного жилья или денег на его покупку, рассказали эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.
На бесплатное служебное жилье могут рассчитывать сотрудники полиции, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии и прокуратуры, если они в нем нуждаются. Например, у них нет своего или их дом признан аварийным, сказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Работники судебной системы и следственного комитета тоже имеют право на получение жилья, но только при условии, если они проработали минимум десять лет, уточнила она.
"Депутаты, сотрудники налоговой, таможни и других госорганов вправе рассчитывать на служебное или собственное жилье. Госслужащий может один раз за весь период гражданской службы получить субсидию, чтобы купить жилье, но только если в нем нуждается", — добавила Спиридонова, указав, что имеет значение не должность, а непрерывный стаж на определенном месте работы.
Права на субсидии также есть у врачей и учителей, оно им предоставляется по программам "Земский доктор" и "Земский учитель", напомнила она. По ним специалисты указанных профессий могут получить до 2 миллионов рублей на покупку жилья при условии работы в сельской местности, причем в разных регионах к участникам данных программ могут быть предъявлены дополнительные требования, уточнила Спиридонова.
"Врач или фельдшер получает деньги, а взамен должен проработать в селе не менее пяти лет — 2 миллиона рублей для врачей и 1 миллион рублей для фельдшеров в случае заключения контракта на работу на Дальнем Востоке, Крайнем Севере, Арктической зоне. Кроме того, это 1,5 миллиона рублей для врачей и 0,75 миллиона рублей для фельдшеров в случае работы в труднодоступных местах, список которых отдельно утверждается региональными властями. Также 1 миллион рублей для врачей и 0,5 миллиона рублей для фельдшеров в случае работы в других местностях. Участники программы заключают контракт с государственным медицинским учреждением и принимают на себя обязательство проработать не менее пяти лет в сельской местности. Перечень должностей, которым положена компенсация, утверждается региональными властями", — пояснила условия программ Спиридонова.
При этом служебные жилые помещения не всегда подлежат приватизации, и в любом случае она может быть произведена только с согласия собственника, подчеркнул юрист "Легес-Бюро" Тимур Рагимов. "Условия получения жилья могут различаться: в каждом ведомстве и регионе свои тонкости", — добавил он.
Само предоставляемое жилье также различается в зависимости от ведомства, отметила управляющий директор сети офисов "Миэль" Юлия Антясова.
"Еще одной категорией, имеющей право на получение жилья, являются военнослужащие: они вправе участвовать в программе военной ипотеки. Кроме того, им иногда выдают квартиры из специальных фондов. Это, как правило, "вторичка" или новостройка за МКАД. Врачам, которые работали в красной зоне в первую ковидную волну, давали не квартиры, а сертификат (деньги пересылали на расчетные счета получателя), они выбирали квартиру и сами покупали жилье. Но это, скорее, программа субсидирования", — уточнила она.
Эти квартиры впоследствии тоже попадают на рынок, потому что люди часто их приватизируют и продают, добавила Антясова.
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