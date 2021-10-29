МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Считается, что налоговый вычет на покупку жилья является одноразовым, независимо от его суммы. Однако это не совсем так, и гражданин, который приобрёл жильё стоимостью менее 2 млн рублей вправе рассчитывать на то, что при покупке ещё одной квартиры он сможет дополучить и сумму налогового вычета. Об этом агентству "Прайм" рассказывает заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Аналитики подсчитали, сколько россиянам нужно копить на квартиру в Москве

Согласно статье 220 Налогового кодекса России, гражданин может рассчитывать на получение имущественного налогового вычета при новом строительстве либо приобретении на территории России жилых домов, квартир, комнат, земельных участков для индивидуального жилищного строительства или участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома.

Следует отметить, что до 1 января 2014 года налоговый вычет можно было получить только единожды, независимо от стоимости объекта недвижимости. Однако в связи с тем, что стоимость жилья во многих регионах страны не дотягивала до максимально установленного размера возможного вычета, люди были вынуждены либо приобретать более дорогие объекты или получать суммы, меньше, чем предусматривало законодательство.

"После указанной даты законодатель закрепил имущественный вычет не за конкретным объектом недвижимости, а за налогоплательщиком. То есть, налоговый вычет приобрёл персональный характер", — разъясняет эксперт.

"Тем не менее, это не означает появления повторного права на получение вычета в прямом смысле этого слова. У гражданина, который приобрёл квартиру до 2014 года и получил выплату меньше, чем предусматривало законодательство, при приобретении второго объекта недвижимости, появилась возможность дополучить сумму налогового вычета", — добавляет он.

Например, гражданин приобрёл в 2014 году квартиру за 1 миллион рублей и получил вычет в размере 130 тыс. руб. (13 процентов от суммы покупки). При этом, в 2019 году этот же гражданин приобрёл вторую квартиру за 3 миллиона рублей. Сегодня, по словам Соловьева, он может подать заявление в налоговую инспекцию на налоговый вычет с 1 млн рублей и получить еще 130 тысяч рублей, так как первоначально мог претендовать на возврат 260 тысяч рублей. Россиянам назвали самые популярные схемы обмана с покупкой квартир

Сделать это юрист рекомендует следующим образом: cобрав все необходимые документы (заявление, платежки, документы о собственности, о размере предыдущего вычета), гражданин может обратиться за получением недовыплаченных сумм как в налоговую инспекцию по месту нахождения объекта недвижимости, так непосредственно и к своему работодателю. В этом случае вычет можно начать получать уже со следующего месяца после обращения.

Кроме того, согласно позиции Минфина России, при получении собственником квартиры основного налогового вычета до 2014 года, при покупке нового жилья он вправе претендовать, в том числе и на получения вычета по кредитным процентам, говорит эксперт.