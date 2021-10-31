МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Минимальная стоимость недельных чартерных туров из России в Египет сейчас составляет от 15 до 26 тысяч рублей, рассказали РИА Новости представители отрасли.

"Отдых в Шарм-эль-Шейхе на неделю в отель три звезды с питанием полупансион начинается от 15 тысяч рублей на человека с 16 ноября. Путешествие в отель четыре звезды на "все включено" обойдется от 18 тысяч с 23 ноября. Отдых в пятизвездочном отеле на тех же условиях — от 25 тысяч с 9 ноября", — рассказали в "TUI Россия". Туроператоры рассказали о снижении стоимости туров в Египет

В компании отметили, что отправиться в Хургаду в ноябре на неделю в отель с питанием полупансион можно начиная с 16,5 тысячи рублей на человека с 11 ноября.

Отдых в отеле четыре звезды с таким же типом питания обойдется от 20 тысяч рублей с заездом 23 ноября, а в пятизвездочном отеле на "все включено" начинается от 25 тысяч рублей с 15 ноября.

"Встретить Новый год в отеле пять звезд как в Хургаде, так и Шарм-эш-Шейхе можно от 49 тысяч рублей на одного. Но нужно учитывать, что в большинстве отелей придется дополнительно оплатить новогодний ужин", — уточнили в туроператоре.

В Anex Tour рассказали, что стоимость тура в Шарм-эш-Шейх с вылетом 12 ноября из Москвы на одного в отель четыре звезды на "все включено" на неделю стартует от 26,4 тысячи рублей.

В пятизвездчный отель, с вылетом 10 ноября, начинается от 41 тысячи, а в трехзвездочный — от 26 тысяч.

Стоимость тура в Хургаду с вылетом 9 ноября в отель четыре звезды стартует от 23,9 тысячи рублей, в пятизвездочный — от 34,8 тысячи рублей, а в трехзвездочный — от 29 тысяч.

"Спрос на Новый год в Египет очень хороший, по состоянию на конец октября доля этого направления в общем объеме продаж туров составляет 40%. По данным компании, сейчас эта страна на первом месте по спросу. В период высоко спроса дефицит номеров ощущается, как и на любом популярном направлении. Специалисты туроператора работают над расширением предложения по отелям", — отметили в "TUI Россия".

РФ с 9 ноября снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы на египетские курорты — Хургаду и Шарм-эш-Шейх — из городов, где возобновлено международное авиасообщение.

Ранее глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что благодаря чартерным рейсам цены на туры снизились на 20%.