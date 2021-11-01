Депутат Госдумы Власов предложил ввести скидку на общественный транспорт для вакцинированных
МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. В России предложили предоставлять 50-процентную скидку на общественный транспорт для прошедших вакцинацию, передает RT.
С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Василий. Он направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова.
Парламентарий отметил, что на фоне нового обострения ситуации с распространением коронавируса в России на федеральном уровне было решено установить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.
Одновременно с этим власти субъектов Российской Федерации ограничили работу ряда коммерческих и государственных предприятий и учреждений, а в некоторых случаях — приостановили работу муниципальных предприятий общественного транспорта.
В то же время федеральные и региональные власти продолжают выработку и реализацию мер поддержки граждан в целях стимулирования прохождения процедуры вакцинации.
"В связи с этим прошу вас оценить возможность предоставления гражданам 50-процентной скидки на проездные билеты в общественном транспорте, которой они смогут пользоваться в течение шести месяцев после прохождения процедуры вакцинации", — говорится в письме.
По словам Власова, льгота могла бы стать существенным материальным стимулом для десятков миллионов человек, которые непосредственно и регулярно пользуются услугами муниципальных перевозчиков, а также способствовала бы снижению риска распространения заболевания в общественном транспорте.
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