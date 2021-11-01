МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Коронавирус останется с человечеством надолго, однако ситуацию с ним в ближайшее время удастся взять под контроль, считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Медведев предупредил о наступлении мирового продовольственного кризиса

"Хотим мы того или нет, коронавирус вошел в нашу жизнь и останется в ней очень надолго. Даже при условии, что после массового вакцинирования человечество выработает против этой болезни коллективный иммунитет, сохраняется возможность новых локальных вспышек инфекции. Есть все основания полагать, что ситуацию в целом в ближайшие месяцы удастся взять под контроль", — написал он в статье для "Российской газеты".

При этом, по его мнению, нужно сохранять постоянную готовность к отражению подобных угроз в будущем, необходимо внедрять новые технологии и инструменты во все сферы экономики и жизни.

"Нужно направить максимум сил и ресурсов на устранение ключевых точек неравенства в обществе, поддержку наиболее уязвимых категорий людей, создание "подушки безопасности" на случай чрезвычайных обстоятельств", — отметил Медведев.

"Каждому человеку должен быть гарантирован доступ к качественной медицинской помощи — как экстренной, так и плановой, к лекарствам, вакцинам, средствам защиты. Ко всему тому, что позволяет людям не просто выживать в сложные времена, а полноценно жить каждый день", — считает зампред Совбеза.

Медведев призвал всех переосмыслить меру своей личной ответственности за собственное здоровье и безопасность других людей, за все, что происходит с нашим миром, и в целом за судьбу всего человечества.

ВРЕД НАЦИОНАЛЬНОГО ЭГОИЗМА

Национальный эгоизм и попытки защитить собственные геополитические интересы в разгар пандемии зачастую оказывались гораздо сильнее общечеловеческих ценностей, и COVID-19 продемонстрировал, что перед лицом общей беды Европа не едина, заявил Медведев. Лидеры G20 согласовали меры по восстановлению мировой экономики

"В разгар пандемии призывы к всеобщей солидарности и взаимопомощи в борьбе с болезнью, к отмене санкций, которые мешают работе систем здравоохранения, и даже к прекращению огня в "горячих точках", по сути, провалились. Национальный эгоизм, "пещерная логика" времен холодной войны, параноидальные фантомные страхи, попытки защитить собственные, узкие геополитические интересы сплошь и рядом оказывались гораздо сильнее общечеловеческих ценностей", — написал он.

По словам Медведева, если врачи, ученые и представители международных организаций гуманитарной направленности осознавали важность совместной работы, с этим были готовы согласиться правительства далеко не всех стран.

"Государства стали закрывать свои границы без предупреждения или консультаций с соседями. Не торопились делиться информацией (в том числе жизненно важной для работы ученых и медиков) или помогать друг другу медикаментами и оборудованием. Кто-то предпочитал решать проблемы самостоятельно, кто-то — за счет других", — отметил зампред Совбеза.

По его словам, пандемия нанесла удар и по процессам интеграции, и особенно наглядно эти тенденции можно проследить на примере Евросоюза.

"COVID-19 продемонстрировал, что перед лицом общей беды Европа вовсе не едина. В разгар эпидемии европейские страны даже не стали поддерживать друг друга. Помощь Италии, где ситуация с заболеваемостью вышла на критический уровень, пришла не от других членов Евросоюза, которые отказались принимать в свои госпитали итальянских больных, а из России и Китая. Более того, при таможенных процедурах Чехия даже изъяла маски и респираторы, предназначенные итальянцам. Лишь с сильным опозданием Италии оказали поддержку Польша, Румыния и Германия. Австрия, Германия и Люксембург в конце концов согласились предоставлять места в больницах для пациентов из соседних стран — Бельгии, Голландии, Франции и Италии", — отметил Медведев.

После того, как первый пик пандемии остался позади, европейские институты "начали своего рода работу над ошибками", попытались адаптироваться к ситуации и разработать предупредительные меры на будущее, добавил он.

ПЯТАЯ ФАЗА

Россия с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии коронавируса, во время которой наблюдается очередной подъем заболеваемости, считает Медведев. В России обновился максимум новых случаев заражения COVID-19

"В пятую фазу пандемии мы вступили весной этого года, и этот период продолжается до сих пор. Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума. Уровень заболеваемости колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне, идет массовая вакцинация", — написал он.

Медведев подчеркнул, что "жизнь в новой реальности требует продуманных, взвешенных решений, долгой "окопной" войны с пандемией". "И эту борьбу следует вести общими силами всех стран. Невзирая на все объективные трудности и тем более — на чьи-либо политические амбиции", — добавил зампредседателя Совбеза.

Первая фаза пандемии, по мнению Медведева, наблюдалась с декабря 2019 по март 2020, когда многие страны еще слишком спокойно восприняли сообщения о новом заболевании, а в России "приступили к разработке сценариев действий на случай массового распространения болезни". Затем, до середины июня 2020 продолжалась следующая, "острая" фаза, которая сопровождалась закрытием границ, созданием оперативных штабов и длительными нерабочими периодами.

В третью фазу Россия вошла летом — в начале осени 2020 года, когда "был оптимизирован управленческий инструментарий", важнейшие госуслуги стали оказываться дистанционно, завершились испытания вакцин от коронавируса. "Четвертый этап пандемии, наступивший осенью — зимой 2020—2021 годов, был ознаменован новым ростом заболеваемости", — написал Медведев.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ

Обособленного иммунитета к коронавирусу не может быть в отдельно взятой стране, глобализация и современное развитие технологий сегодня не позволят ни одному государству "опустить железный занавес" полностью, а это значит, что глобального иммунитета нужно достигать сообща, убежден Медведев. Гинцбург назвал причины задержек с регистрацией "Спутника V" в мире

"Процессы глобализации, современное развитие технологий, скорость транспортного обмена превращают нашу планету в идеальную среду для распространения вируса. Полностью "опустить железный занавес" не может ни одно государство. Рано или поздно ему все равно придется возобновлять торговый оборот, выдавать въездные визы туристам и предпринимателям или выпускать за границу собственных граждан", — заявил он.

По мнению зампреда Совбеза, это означает, что "не может быть обособленного иммунитета в отдельно взятой стране". "Возможен только коллективный иммунитет глобального масштаба, достигать которого нужно сообща", — подчеркнул Медведев.

Он подчеркнул, что с пандемией коронавируса бороться можно лишь общими усилиями международного сообщества, тогда как поодиночке обречены на поражение все.

ВАКЦИНЫ, ПАСПОРТА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Медведев заявил, что для побуждения людей к вакцинации от коронавируса нужно предоставить им возможность выбора между разными видами вакцин, ввести всеобщие COVID-паспорта. Силуанов заявил о важности масштабной вакцинации для победы над COVID

"Нельзя сбрасывать со счетов и чисто маркетинговые ходы, пропаганду антиковидных препаратов, возможность выбирать между разными видами вакцин. Необходимо увеличить их доступность, чтобы люди могли сделать прививку быстро, бесплатно, в наиболее удобном для них пункте вакцинации. И, конечно, важную роль играет здесь международное сотрудничество — как для расширения ассортимента применяемых вакцин, так и при введении всеобщих ковид-паспортов", — говорится в статье.

По его мнению, одним из уроков пандемии является необходимость просвещения в вопросах вакцинации от коронавируса, поскольку принуждение к ней не очень эффективно.

"Четвертый урок пандемии: принуждение к вакцинации не слишком эффективно, просвещение необходимо", — отметил зампред Совбеза.

Отношение к вакцинации с распадом Советского Союза стало формироваться под воздействием невежественной антивакцинной пропаганды на основе недостоверных фактов, и если не будут найдены способы убедить людей в безответственности, асоциальности такого поведения, РФ ждут еще более тяжелые времена, считает Медведев.

Он напомнил, что в Советском Союзе был создан профилактический календарь прививок и проводилась обязательная вакцинация против оспы, сыпного тифа, малярии, туберкулеза, полиомиелита.

"К сожалению, эта система была разрушена вместе с исчезновением СССР, а отношение к вакцинации стало формироваться под воздействием невежественной антивакцинной пропаганды. Она велась и ведется на основе противоречивых и недостоверных фактов, граничащих в ряде случаев с умышленными противоправными действиями, представляющих явную угрозу общественной безопасности. Именно поэтому наша страна сталкивается с такими трудностями при проведении вакцинации. И если мы не найдем способов убедить людей в безответственности, даже, скажем прямо, асоциальности такого поведения, нас ждут еще более тяжелые времена", — говорится в статье.

По словам зампреда Совбеза, есть много способов для того, чтобы преодолеть пессимизм и скепсис, развеять опасения людей.

"Их возражения сводятся в основном к тому, что вакцины против коронавируса — препараты новые и пока плохо изучены, сделаны в ускоренном режиме, имеют ряд побочных эффектов. И главное, что многих пугает: после прививок все равно сохраняется риск заболеть", — уточнил Медведев.

Вместе с тем он добавил, что эксперты уже не раз давали аргументированные и подробные ответы.

"Но важнее всего то, что вакцинированные люди если и болеют, то без тяжелых последствий. Это, кроме прочего, позволяет снизить нагрузку на медицинские учреждения, больше внимания уделять пациентам с другими болезнями, вести плановое лечение и операции", — написал Медведев. Мурашко рассказал о росте скорости вакцинации от COVID в России

Он также заявил, что считает необходимым найти баланс между соблюдением прав человека и решениями о вакцинации от коронавируса.

Медведев отметил, что люди зачастую обвиняют власти в "прививочном авторитаризме" и "нарушении прав человека".

"Всегда ли такое принуждение (к вакцинации) оправданно? Вопрос спорный и сложный. С одной стороны, права человека — ценность незыблемая. С другой — есть граждане, которые напрямую взаимодействуют с вирусом или контактируют с огромным количеством людей, работают в медицинской и образовательной сфере, на предприятиях общественного питания, в государственных учреждениях, где всегда многолюдно. Их заражение ставит под угрозу здоровье и жизни остальных людей, нарушает чужие права. Важно найти необходимый баланс", — говорится в статье.

По его словам, ради спасения миллионов свободу десятков и даже тысяч ограничивать можно.

"Так не раз происходило в ходе войн, при террористических угрозах, во время эпидемий. Но "можно" не означает "обязательно". И хотя некоторые страны фактически заставляют своих граждан вакцинироваться, Россия таким путем не пошла: вакцинация в нашей стране является в целом добровольной", — добавил Медведев.

Он напомнил, что постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан к концу октября были приняты во всех регионах России. Путин призвал ускорить вопрос признания странами вакцин от COVID

"При этом дискуссии на тему тотальной обязательной вакцинации продолжаются и на экспертном уровне, и, что называется, в домашней обстановке", — написал зампред Совбеза.

Он отметил, что в обществе есть разные мнения о критичности угрозы пандемии и обязательности вакцинации.

"Существуют и группы так называемых ковид-диссидентов, которые активно призывают игнорировать рекомендации ученых и медиков", — пояснил Медведев.

Вместе с тем он сообщил, что с начала пандемии во всех государствах идет просветительская работа: гражданам объясняют и доказывают, что для общего блага иногда бывает необходимо поступиться личными интересами, удобством или даже базовыми правами, например, на свободное передвижение.

ЗАКОНЫ ПОКА ЛИБЕРАЛЬНЫ

Законодательство в сфере борьбы с пандемией в России пока остается весьма либеральным, заявил Медведев. "Пока законодательство в этой сфере остается в нашей стране весьма либеральным", — говорится в его статье. ﻿ Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии

По его словам, вакцинация от коронавируса в России не включена пока в общий национальный календарь прививок, не установлена также и уголовная или административная ответственность за неисполнение гражданами обязанности по вакцинации.

Вместе с тем, Медведев напомнил, что в РФ используются правоограничительные меры в отношении невакцинированных лиц. Речь идет о возможности введения запрета на выезд в другие страны, возможности отказа в приеме в образовательные организации и учреждения здравоохранения, возможности отстранения от работы или отказа в приеме на работу.

Зампред Совбеза разграничил страны на три группы применительно к обязательной вакцинации.

"а) те, где введена обязательная вакцинация; б) те, где введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан; в) те, где вакцинация остается сугубо добровольной. Россия, как уже было отмечено, попала в категорию "б)", — уточнил Медведев.

Он сообщил, что в целом ряде стран введена обязательная вакцинация (Таджикистан, Туркменистан, Индонезия, Фиджи, Саудовская Аравия и, с известными оговорками, Италия, некоторые другие государства).

"В США вводится обязательная вакцинация и/или обязательное тестирование в организациях со штатом более ста человек. В Европе в ряде государств установлены очень высокие штрафы за отказ вакцинироваться, в Италии — не только штрафы, но и иные меры административного принуждения, а во Франции — даже уголовная ответственность", — заявил Медведев.

Он пояснил, что законность применения обязательной модели вакцинации была подтверждена Европейским судом по правам человека.

"В экстренной ситуации ЕСПЧ выступил без типичной для него риторики, фактически принуждая конкретных лиц вакцинироваться. Ведь, когда речь идет о жизни и здоровье миллионов людей, политические игры и злоупотребление своими правами должны быть прекращены", — сказал Медведев. Разведка США представила доклад об истоках происхождения COVID

"Совершенствование законодательства в этой сфере — тот вызов, на который нашему государству еще предстоит найти ответ. И, скажем прямо, такой ответ должен будет зависеть от уровня угрозы общественной безопасности, которую создает пандемия", — заявил Медведев.

Он подчеркнул, что в определенных ситуациях общественная безопасность и социальное благополучие всего населения становятся важнее соблюдения прав и свобод отдельного гражданина. "Защита большинства — фундаментальный принцип демократии. Нравится это кому-то или нет", — добавил зампред Совбеза.

По мнению Медведева, не стоит считать ограничением свободы и цензурой ответственность за распространение недостоверной, провокационной информации: речь идет о заведомо ложных сведениях, которые в условиях пандемии могут вызвать критически опасный резонанс.

Он отметил, что один из эффектов пандемии относится к сфере информации: кроме борьбы с самим вирусом, противостоять пришлось и мощным информационным атакам, потоку новостей, способных посеять в обществе панику и хаос.

По различным оценкам, к разряду фейков относится почти пятая часть всей информации о COVID-19, добавил зампред Совбеза.

"Потребовались новые подходы к сбору и обработке достоверной и всеобъемлющей статистики, к просветительским и информационным проектам, рассчитанным на массовую аудиторию. В России и других государствах были также приняты законы, которые вводили серьезные меры ответственности за распространение недостоверной и провокационной информации. Не стоит считать это ограничением свободы слова или цензурой", — пишет Медведев.

Он подчеркнул, что речь идет о заведомо ложных сведениях "в условиях, когда каждое неосторожное слово способно вызвать критически опасный резонанс, стать триггером общественного напряжения и даже преступлений".

Медведев также обратил внимание на то, что даже такое тяжелейшее испытание как пандемия коронавируса человечество смогло обратить себе на пользу, и есть в опыте прошедших двух лет и положительные моменты. Одним из них он назвал то, что "мы научились быстро реагировать на самые тяжелые и непредсказуемые вызовы". Попова оценила необходимость закрытия границ из-за коронавируса

"Удалось осуществить эффективную мобилизацию системы здравоохранения, перевести на новые принципы работы органы власти, наладить выпуск жизненно необходимых лекарств, вакцин, средств защиты, построить и ввести в эксплуатацию новые госпитали и больницы, наладить надежную систему оповещения и информирования граждан с помощью электронных сервисов", — подчеркнул Медведев.

Он также отметил, что COVID-19 серьезно ускорил четвертую промышленную революцию: произошел взрывной рост количества и качества разнообразных онлайн-сервисов. Вместе с тем появилась новая проблема, которой раньше уделяли гораздо меньше внимания: цифровое неравенство отдельных граждан, а также целых регионов и государств, добавил Медведев.

Пандемия принесла с собой кардинальные перемены в отношении сотрудников и работодателей: многие процедуры перешли "в цифру", окончательно утвердилась удаленная занятость, напомнил замруководителя Совбеза РФ.

"Предстоит определить четкий правовой контур для такой формы занятости, и это процесс долгий и сложный. В нашей стране изменения в трудовом законодательстве по удаленной занятости были приняты в кратчайшие сроки. И это позволило защитить большое количество работников, которые работают дистанционно", — отметил Медведев.

Также он коснулся темы дистанционного образования, подчеркнув, что "здесь тоже необходимо достичь разумного баланса, отрегулировать все организационные, правовые и финансовые вопросы".

Читайте также:

Кабмин поддержал предоставление двух выходных при вакцинации от COVID