МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries запускает программу открытия брендированных партнерских пунктов выдачи заказов (ППВЗ) в Белоруссии, Казахстане и Армении, говорится в сообщении компании. Wildberries начал тестировать дроны для доставки заказов

"Теперь предприниматели в этих странах могут самостоятельно открывать пункты самовывоза и получать доход за выдачу заказов: их средний оборот за год вырос в 1,5 раза до 4-5 миллионов рублей в месяц, а программа субсидирования от Wildberries позволит быстро окупить инвестиции", — отмечается в релизе.

Управление ППВЗ осуществляется с помощью специального мобильного приложения, где доступен набор функций для работы с заказами и покупателями, уточняет компания.

Компания напоминает, что запустила возможность открытия партнерских пунктов выдачи заказов в сентябре 2020 года. В настоящий момент общее число таких объектов на территории России превышает 8,5 тысячи точек. Продажи Wildberries в Белоруссии стартовали в 2012 году, в Казахстане — в 2014 году, в Армении — в 2018 году. Wildberries изменит даты распродаж из-за COVID-19

"Мы видим, что популярность онлайн-покупок в этих странах продолжает расти быстрыми темпами, поэтому мы планируем значительно нарастить сеть точек выдачи заказов Wildberries совместно с местным бизнесом", — также отметили в пресс-службе онлайн-ритейлера.

Wildberries был основан в 2004 году. Общий оборот по итогам 2020 года, по оценке самой компании, вырос почти вдвое и достиг 437,2 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках 17 стран. Владельцы операционной структуры компании, ООО "Вайлдберриз", — Татьяна Бакальчук (99%) и Владислав Бакальчук (1%).