МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, вносящий изменения в таможенное законодательство, которые должны позволить ускорить доставку товаров из иностранных интернет-магазинов, в том числе за счёт так называемых бондовых складов, следует из базы данных нижней палаты парламента. Правительство одобрило субсидии бизнесу из-за нерабочих дней

Документ направлен на расширение возможностей реализации физлицам товаров трансграничной (внешней) электронной торговли с использованием таможенных ("бондовых") складов, а также упрощение административных процедур при оценке деятельности проверяемых лиц на предмет идентификации таможенных рисков и определения их уровня.

При этом кабмин наделяется полномочиями определять порядок, сроки и условия проведения экспериментов по регулированию отдельных отношений в области таможенного дела.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 28 октября говорил, что пилотный проект внедрения бондовых складов будет запущен в стране в будущем году. На этих складах, по его словам, зарубежные продавцы смогут создавать товарный запас и хранить его в течение трёх лет без таможенного оформления, то есть без уплаты ввозных пошлин, НДС и других обязательных платежей.

Это позволит значительно сократить срок доставки товара покупателю — до одного или двух дней с момента его оформления в интернет-магазине, пояснял Мишустин. При этом расширятся возможности торговых интернет-площадок, а граждане смогут получать свои покупки быстрее и удобнее, подчеркивал он.