МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries вдвое снизил скидку при оплате товаров с помощью карт "Мир", а также через Систему быстрых платежей и сервис бесконтактной оплаты SberPay — теперь она составляет 1% от стоимости товара, следует из информации на сайте компании. Wildberries запустил франшизу в Белоруссии, Казахстане и Армении

Как пояснили в ее пресс-службе, такое решение носит временный характер. "На Wildberries стартовал сезон крупных распродаж с большими скидками. Мы уже снизили свою торговую комиссию до рекордного минимума. Поэтому на этот период размер субсидии при оплате российскими платежными системами был сокращен компанией. Мы более чем довольны результатами: за несколько месяцев "Мир" занял первое место по объему транзакций", — отметили в компании.

Между ритейлером и международными платежными системами летом разгорелся конфликт из-за порядка формирования цен на товары. Wildberries 17 августа объявил о снижении цен при оплате с помощью российских платежных систем — карт "Мир", Системы быстрых платежей и сервиса SberPay. Компания пояснила, что разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке операций отечественными системами.

Visa и Mastercard раскритиковали решение ритейлера. Wildberries в свою очередь обвинил их в давлении на российские банки, подчеркнув, что речь идет именно о скидках для покупателей в зависимости от того, через какую платежную систему они оплачивают товар.

Позднее ритейлер изменил формат отображения своих цен на товар, убрав из него упоминание о наличии комиссии в случае оплаты картами Visa и Mastercard. После этого Visa сообщила, что больше не фиксирует нарушений правил компанией Wildberries.