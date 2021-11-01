МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Состояние общественного транспорта в России и его инфраструктуры достигло "критического состояния" из-за длительного недоинвестирования, следует из пояснительной записки к проекту постановления, разработанному Минтрансом РФ и опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов.

"Состояние подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта достигло критического состояния в силу длительного недоинвестирования. Более 70% транспортных средств (автобусов, трамваев и троллейбусов) находятся ‎в эксплуатации за пределами срока нормативного использования, более 80% инфраструктуры изношено, что приводит к оттоку пассажиров с транспорта общего пользования и росту использования личного автомобильного транспорта", — отмечается в пояснительной записке.

Проект постановления правительства подготовлен для реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского электрического транспорта, и обеспечение финансирования таких проектов.

В министерстве напомнили, что на программу обновления общественного транспорта в стране в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" предусмотрено 14,11 миллиарда рублей. Кроме того, регионам до 2023 года выделят инфраструктурных бюджетных кредитов на 500 миллиард рублей, часть из которых направлена на обновление общественного транспорта и модернизацию его инфраструктуры. "Вместе с тем потребность регионов существенно превысила размер предусмотренных выше ассигнований", — подчеркнули в министерстве.

Согласно Транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035 года предполагается увеличение доли поездок на общественном транспорте в городах с 54% до 69%, при этом популярность поездок на личном автомобиле должна сократится, ранее отмечал глава Минтранса РФ Виталий Савельев.