МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — в понедельник вечером на фоне тумана, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

По информации на 20.00 мск понедельника, во "Внуково" один рейс задержан, три отменены, в "Домодедово" — четыре рейса задержаны, 12 отменены, в "Шереметьево" — три рейса задержаны, девять отменены.

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 9.00 вторника из-за тумана.