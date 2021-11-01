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Аэропорты Москвы в условиях тумана работают штатно
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Московские аэропорты — "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" — в условиях тумана в столице и области работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней... ПРАЙМ, 01.11.2021
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Московские аэропорты — "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" — в условиях тумана в столице и области работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней.
Гидрометцентр ранее в понедельник продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области до вторника из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям нет. Воздушные суда принимаются и выпускаются без ограничений", — сказала представитель "Внуково".
В "Шереметьево" РИА Новости также сообщили, что туман не отразился на работе аэропорта.
"На данный момент все штатно", — сказал представитель "Домодедово", отметив, что видимость в районе аэродрома составляет 5 тысяч метров.