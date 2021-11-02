МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Шереметьево" после сложностей из-за тумана в столице и области вернулся к плановой работе, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.

"Шереметьево" в связи с нормализацией метеоусловий с 13.05 мск перешёл в плановый режим работы и обеспечивает взлетно-посадочные операции согласно расписания и с учетом оперативной обстановки", — сказал представитель аэропорта.

Регистрацию и обслуживание пассажиров в терминалах аэропорт выполняет согласно установленным регламентам в штатном режиме. Статус рейсов пассажиры могут утончить через колл-центры аэропорта и авиакомпаний, онлайн-табло и другие официальные каналы информации.

Более 200 рейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — во вторник утром на фоне тумана, следовало из данных сервиса "Яндекс.Расписание". Порядка 70 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Москве, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Сильный туман наблюдается в Москве с вечера понедельника. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, уникальный туман-долгожитель сохранится в центре и на севере Москвы минимум до полудня вторника, а полностью столица очистится к 21 часу.