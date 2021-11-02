МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Ситуация в нижегородском аэропорту "Стригино", куда из-за тумана садились самолеты из Москвы, взята под контроль, аэропорт работает в штатном режиме, заявил директор департамента развития туризма Нижегородской области Сергей Яковлев. "Домодедово" планирует войти в расписание после тумана к утру

"Сегодня мы работаем уже в штатном режиме. Благодаря оперативному штабу, приняты основные необходимые решения. Поэтому все находится под контролем, все будет хорошо", — сообщил Яковлев журналистам по итогам заседания оперативного штаба.

Заместитель губернатора региона Петр Банников подтвердил, что ситуация в аэропорту близка к норме. "В настоящее время еще сложно сказать, потому что погода не наладилась, но мы считаем, что близко к норме. Ситуация нормализовалась", — сказал он.

Яковлев добавил, что Нижний Новгород будет готов разместить пассажиров даже дополнительных рейсов Московского авиаузла.

"Если даже дополнительно мы вдруг будем принимать дополнительные борты с невозможностью принятия Москвы, у нас достаточно организовано мест размещения, также организовано дополнительно будет горячее питание. Всем пассажирам, которые оказались в непростой ситуации, будет достаточно уделено внимания и со стороны правительства региона, и администрации города, также сотрудников аэропорта", — сказал Яковлев.

Восемнадцать бортов уже покинули нижегородский аэропорт, еще шесть готовятся к отправке, пассажиры остальных рейсов размещены в городе, сообщил директор департамента развития туризма Нижегородской области Сергей Яковлев.

Днем второго ноября аэропорт Нижнего Новгорода из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву. Для контроля за ситуацией сформирован оперативный штаб.

"Восемнадцать бортов уже покинули аэропорт имени Чкалова, шесть бортов готовятся к отправке. Остальные пассажиры других рейсов размещены в коллективных средствах размещения города Нижнего Новгорода", — сообщил Яковлев журналистам по итогам заседания оперативного штаба.