Власти: ситуация в нижегородском аэропорту "Стригино" под контролем, он работает в штатном режиме
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Ситуация в нижегородском аэропорту "Стригино", куда из-за тумана садились самолеты из Москвы, взята под контроль, аэропорт работает в штатном режиме, заявил директор департамента развития туризма Нижегородской области Сергей Яковлев.
"Сегодня мы работаем уже в штатном режиме. Благодаря оперативному штабу, приняты основные необходимые решения. Поэтому все находится под контролем, все будет хорошо", — сообщил Яковлев журналистам по итогам заседания оперативного штаба.
Заместитель губернатора региона Петр Банников подтвердил, что ситуация в аэропорту близка к норме. "В настоящее время еще сложно сказать, потому что погода не наладилась, но мы считаем, что близко к норме. Ситуация нормализовалась", — сказал он.
Яковлев добавил, что Нижний Новгород будет готов разместить пассажиров даже дополнительных рейсов Московского авиаузла.
"Если даже дополнительно мы вдруг будем принимать дополнительные борты с невозможностью принятия Москвы, у нас достаточно организовано мест размещения, также организовано дополнительно будет горячее питание. Всем пассажирам, которые оказались в непростой ситуации, будет достаточно уделено внимания и со стороны правительства региона, и администрации города, также сотрудников аэропорта", — сказал Яковлев.
Восемнадцать бортов уже покинули нижегородский аэропорт, еще шесть готовятся к отправке, пассажиры остальных рейсов размещены в городе, сообщил директор департамента развития туризма Нижегородской области Сергей Яковлев.
Днем второго ноября аэропорт Нижнего Новгорода из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву. Для контроля за ситуацией сформирован оперативный штаб.
"Восемнадцать бортов уже покинули аэропорт имени Чкалова, шесть бортов готовятся к отправке. Остальные пассажиры других рейсов размещены в коллективных средствах размещения города Нижнего Новгорода", — сообщил Яковлев журналистам по итогам заседания оперативного штаба.
https://1prime.ru/business/20211102/835112053.html