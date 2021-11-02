МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Двадцать самолетов, принятых запасным аэропортом в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, вылетели в столицу, сообщает пресс-служба аэропорта. Власти рассказали о ситуации в нижегородском аэропорту "Стригино"

Ранее сообщалось, что аэропорт "Стригино" в Нижнем Новгороде принял 33 самолета девяти авиакомпаний, направлявшихся в Москву, но вынужденных изменить маршрут из-за непогоды.

"На 22.00 20 рейсов из числа приземлившихся на запасной аэродром отправлены в пункт назначения. Еще 10 рейсов готовятся к вылету в течение ближайших трех часов", — говорится в сообщении.

По последним данным, 2 ноября Нижний Новгород принял на запасной аэродром почти 40 воздушных судов, следовавших в Москву из других городов России и ближнего зарубежья. "Параллельно с обслуживанием прибывших на запасной аэродром московских рейсов, аэропорт обслуживает рейсы из собственного регулярного расписания, а это порядка 50 рейсов в течение сегодняшнего дня", — подчеркивается в сообщении.

Таким образом, отмечает пресс-служба, количество самолетов превысило нормативную пропускную способность аэропорта. Его инфраструктура, в том числе количество стоянок, трапов и техники, не рассчитана на единовременное обслуживание такого количество воздушных судов, и они обслуживаются в порядке очереди.

"Все службы аэропорта максимально мобилизованы. К работе по обслуживанию рейсов сегодня привлечены все отдыхавшие в этот день смены. Службы аэропорта во взаимодействии с авиакомпаниями работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить заправку воздушных судов для дальнейшего вылета в пункт назначения", — говорится в сообщении.