МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Корпорации, использующие искусственный интеллект, отметили его положительное влияние на культуру компании, говорится в совместном исследовании журнала Массачусетского технологического института (MIT) Sloan Management Review и компании Boston Consulting Group. Касперская рассказала об ошибках, которые свойственны системе ИИ

"Сотрудники компаний, которые успешно внедрили технологию в свою повседневную работу, утверждают, что их компании стали более человечными. Более половины заявили о повышении эффективности своей работы, 79% из них считают, что ИИ позволяет поднять моральный дух, а 78% — что люди стали лучше взаимодействовать друг с другом", — приводятся в исследовании слова управляющего директора и партнера BCG, руководителя BCG GAMMA в Москве Александра Лещинера.

"Большинство компаний пока еще не получает существенной финансовой выгоды от ИИ. Те, кому это удается, как правило, умеют извлекать из этих технологий пользу и для своей корпоративной культуры. Наше исследование показывает, что два эти направления тесно взаимосвязаны, а не развиваются по отдельности",- отмечается в исследовании.

При этом, внедрение искусственного интеллекта приносит существенные финансовые результаты далеко не всем: заметную финансовую выгоду смогли получить лишь 11%, обращают внимание в исследовании. Причиной может быть то, что лишь немногие компании внедряют технологии в масштабах, достаточных для создания существенных финансовых выгод.

Еще одной причиной может быть недоверие к технологии, которое, по мнению опрошенных, вызвано недостаточным пониманием этой технологии (49%), нехваткой обучения (46%), некачественными данными (31%), несоответствием ожиданиям (20%) и неправильными решениями (14%).

Исследование составлено на основании информации 2197 менеджеров из 106 стран и 28 отраслей.