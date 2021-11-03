МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Продажи усилителей сигнала сотовой связи перед длинными выходными выросли в четыре раза, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Чек Индекс", которые имеются в распоряжении РИА Новости. В России может подорожать сотовая связь

"Высокие продажи такой техники фиксировались в последние десять дней октября, на которые пришлось более половины месячных покупок таких гаджетов. На длинные выходные многие направились на дачи, в сельские населенные пункты, вновь прибавилось число работающих в удаленном режиме", — поясняют аналитики, исходя из сравнения продаж за октябрь.

Необходимость удаленной коммуникации подстегнула рост продаж устройств, обеспечивающих более высокое качество сотовой связи и интернета, рассуждают в компании. По наблюдению аналитиков, после первого этапа пандемии в 2020 году на рынке появился широкий выбор устройств, и в октябре 2021 покупатели все чаще выбирали более доступные по цене гаджеты, что отразилось на величине среднего чека покупки.

Так, в октябре средний чек по усилителям сотовой связи составил 5616 рублей, что на 14% ниже, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (то есть в штуках) при этом оказался на 280% выше, чем в прошлом году – почти в четыре раза. По репитерам wi-fi средний чек был на 19% ниже прошлогоднего уровня — 2774 рубля. По антеннам для усиления интернета средний чек составил 3218 рублей – на 21% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении вырос на 108% — в два раза.

Сервис "Чек Индекс" входит в структуру компании "Платформа ОФД" — крупнейшего оператора фискальных данных страны.