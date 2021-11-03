МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") поддерживает введение требований предъявлять QR-код о вакцинации от коронавируса при регистрации на рейс, но не при покупке билета, заявила журналистам представитель компании.

Газета РБК в среду написала, что из-за роста числа заболевших коронавирусом первые два региона, Хабаровский край и Камчатка, вводят обязательное требование предъявлять QR-код о вакцинации при посадке на самолет. Но пока речь идет о рейсах внутри этих регионов.

"Мы всецело поддерживаем запрет на осуществление регистрации и полета без QR-кода: человек может заранее запланировать свой полет, который состоится через 2-3 месяца, купить билет и вакцинироваться к дате вылета", — сказала представитель авиакомпании.

"А вот если введут требование наличия QR-кода для покупки авиабилета, то это и нарушит права граждан (те, кто решится вакцинироваться перед полетом, будут вынуждены покупать билеты накануне вылета и, соответственно, платить больше), и не достигнет цели противодействия распространения вируса (человек с действующим QR-кодом сможет купить билет на дальнюю дату, когда его прививочный сертификат уже не будет действовать)", — добавила она.