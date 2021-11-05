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https://1prime.ru/business/20211105/835139678.html
В России возник острый дефицит кадров на рынке труда
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Острый дефицит кадров возник на российском рынке труда, пишет газета "Известия". В настоящее время в стране самыми востребованными стали курьеры и грузчики. Помимо этого высокий... ПРАЙМ, 05.11.2021
бизнес, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Острый дефицит кадров возник на российском рынке труда, пишет газета "Известия".
В настоящее время в стране самыми востребованными стали курьеры и грузчики.
Помимо этого высокий спрос на работников наблюдается в сфере строительства: нужны электромонтажники, электрогазосварщики, отделочники и инженеры ПТО, проектировщики, конструкторы и архитекторы.
- Главным фактором этой ситуации специалисты называют демографическую яму: за последние 10 лет население России в возрасте 20-24 лет снизилось с 12 до 7 миллионов человек.
- Еще одна причина — нежелание людей менять работу в нестабильной ситуации.
- Отток мигрантов усугубил ситуацию.
Сейчас на одну вакансию приходится от 0,5 до 2 резюме. Эксперт считают, что нормальным уровнем конкуренции за рабочее место является соотношение 5-6 резюме на одну вакансию.