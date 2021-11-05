МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Острый дефицит кадров возник на российском рынке труда, пишет газета "Известия".

В настоящее время в стране самыми востребованными стали курьеры и грузчики.

Помимо этого высокий спрос на работников наблюдается в сфере строительства: нужны электромонтажники, электрогазосварщики, отделочники и инженеры ПТО, проектировщики, конструкторы и архитекторы.

Главным фактором этой ситуации специалисты называют демографическую яму: за последние 10 лет население России в возрасте 20-24 лет снизилось с 12 до 7 миллионов человек.

Еще одна причина — нежелание людей менять работу в нестабильной ситуации.

Отток мигрантов усугубил ситуацию.

Сейчас на одну вакансию приходится от 0,5 до 2 резюме. Эксперт считают, что нормальным уровнем конкуренции за рабочее место является соотношение 5-6 резюме на одну вакансию.