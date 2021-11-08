МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Большая часть российского бизнеса не стремится в локдаун использовать теневые схемы экономии расходов, свидетельствуют результаты опроса "Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки", предоставленные аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. В России начали действовать новые сертификаты о вакцинации

В опросе приняли участие руководители и владельцы 7160 компаний из 85 регионов РФ. Наиболее массово в нем были представлены отрасли торговли, бытовых услуг и общественного питания (суммарно на них пришлось почти 60% участников).

"Выяснилось, что, несмотря на большие и объективные трудности в локдаун, большая часть предпринимателей не стремится использовать теневые схемы экономии расходов. Отвечая на вопрос "Знаете Вы о случаях перехода Ваших партнеров или конкурентов к теневым схемам (ухода от уплаты налогов, выплаты зарплат в конвертах и др.) в результате локдауна?", больше половины респондентов (53,3%) заявили, что не сталкивались с таким поведением", — говорится в материалах.

Остальные 46,7% опрошенных слышали о схемах. При этом 13,1% назвали их число незначительным, 17,3% считают, что схемы использует каждый второй бизнесмен, и еще 16,4% — что обойтись без теневых схем не удается никому.

"Конечно, это всего лишь опрос. Однако отвечали люди не про себя, а про конкурентов, поэтому результатам можно верить. Думаю, причина законопослушности в том, что государство уже отстроило все системы контроля по максимуму. Поэтому и его роль в поддержке бизнеса чрезвычайно велика", — прокомментировал Титов. В Роспотребнадзоре указали на сходство симптомов COVID и гриппа

Кроме того, почти половина российского бизнеса близка к уровню вакцинации сотрудников в 80%, свидетельствуют результаты опроса.

"Среди прочих тем предпринимателям задавали вопросы о заболеваемости коронавирусом, а также вакцинации против коронавируса — лично их и сотрудников их компаний. В итоге 53,9% респондентов сообщили, что перенесли коронавирусную инфекцию. 28,4% не болели коронавирусом, еще 17,7% не уверены, болели ли они. 61,5% опрошенных предпринимателей вакцинировались против заболевания COVID-19. 68,1% респондентов сообщили, что более половины штата их компаний уже вакцинировано. В том числе в 48% компаний вакцинированы более 75% сотрудников", — говорится в материалах.

"Я надеюсь, что степень вакцинации населения продолжит идти такими темпами, которые сделают применение QR-кодов единственным экономико-санитарным методом борьбы с эпидемией. Тем более что буквально на днях QR-коды станут официальными документами. Закрытие бизнеса — полное или частичное, повергает его в хаос, и социальные последствия в случае длительного локдауна могут быть очень значительными", — прокомментировал Титов.