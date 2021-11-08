МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Российский совет торговых центров (РСТЦ) попросил о государственной поддержке для владельцев и управляющих компаний торговых комплексов, соответствующее обращение организация направила в адрес вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Титов оценил новые меры господдержки компаний на фоне COVID

"В нашем обращении мы выступаем от лица владельцев и управляющих компаний торговых центров. Мы просим по прошедшим нерабочим дням, во-первых, ввести безналоговый период по всем федеральным и местным налогам, кроме НДС, во-вторых, компенсировать разницу между МРОТ и реальной заработной платой сотрудников предприятий, имеющих соответствующий ОКВЭД (68.20.21 "Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества" – ред.), в-третьих, рассмотреть возможность субсидировать коммунальные платежи", – приводятся в сообщении организации слова президента РСТЦ Дмитрия Москаленко.

Кроме того, указывается в нем, РСТЦ просит включить индустрию торговых центров в перечень наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей российской экономики.

Как говорится в сообщении, торговые центры с начала года недополучили в среднем до 40% арендного дохода в сравнении с допандемийным 2019 годом, а только в течение нерабочих дней конца октября – начала ноября эта цифра составила около 85%. "Такое снижение арендного дохода ставит под вопрос возможность нормальной работы управляющих компаний", – подчеркивается в нем.