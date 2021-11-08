МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Создателю и руководителю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску в ближайшие несколько месяцев предстоит выплатить $15 миллиардов налогов. Как пишет CNBC, это выплаты за опционы на акции производителя электрокаров. Китай в октябре нарастил импорт угля почти вдвое

В первую очередь речь идет о налогах на прибыль Маска от опционов Tesla, переданных ему в 2012 году. Тогда миллиардер получил 22,8 миллиона бумаг по цене исполнения $6,24 за акцию. В предыдущую торговую сессию акции Tesla закрылись по цене $1 222,09 за штуку (по данным биржи NASDAQ). То есть доход бизнесмена от акций составил чуть менее $28 миллиардов.

Срок действия опционов истекает в августе следующего 2022 года. Но для того, чтобы их реализовать, предпринимателю нужно заплатить налог с прибыли.

Так как опционы облагаются налогом как вознаграждение или компенсация работникам, налог будет высчитываться по ставке 37% плюс 3,8% налог на инвестиции.

Маску помимо этого придется заплатить максимальную ставку налога (13,3%) в бюджет штата Калифорния, так как на момент получения опционов Маск был налоговым резидентом штата. В совокупности ставка налогов — штата и федерального налога — составит 54,1%, это значит, налоговый счет Маска составит $15 миллиардов.