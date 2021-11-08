МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Компанию Олега Тинькова TCS Group возглавят сразу два топ-менеджера, сообщается на сайте компании.

Во главе компании, помимо исполнительного директора Оливера Хьюза, появится еще один главный исполнительный директор (co-CEO). Новый пост займет член совета директоров группы Павел Федоров.

"TCS Group Holding Plc назначает Оливера Хьюза и Павла Федорова со-генеральными директорами, усиливая свою исполнительную команду для использования новых возможностей роста в России и за рубежом", — говорится в сообщении холдинга.

Оливер Хьюз, сообщается в релизе, успешно руководил компанией в качестве генерального директора в течение последних 15 лет. "Тинькофф выйдет на новый уровень, к нему присоединится Павел Федоров в качестве со-генерального директора Компании. В настоящее время Павел является членом правления TCS Group

Holding PLC и консультирует Компанию по вопросам ее международной стратегии", — добавляет компания.