МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Россия с 9 ноября возобновила чартерные рейсы на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Россия возобновила авиасообщение с девятью странами

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения вследствие теракта российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Полеты в Каир возобновились в 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту египетской столицы, а регулярное авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх было восстановлено только в минувшем августе. Теперь разрешены и чартеры.

Многие российские авиакомпании ранее уже запустили регулярные рейсы по этим направлениям. О планах начать чартерные полеты заявляли Smartavia и Royal Flight. Представитель S7, в свою очередь, в октябре сообщала РИА Новости, что авиакомпания не планирует запускать чартеры в дополнение к регулярным рейсам.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что с возобновлением чартерных рейсов как минимум из 35 регионов России появятся новые предложения по перевозке — они и приведут к удешевлению перелета, который входит в турпакет.

Представители туротрасли сообщили РИА Новости, что минимальная стоимость недельных чартерных туров из России в Египет сейчас составляет от 15 до 26 тысяч рублей. В конце октября глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что благодаря чартерным рейсам цены на туры снизились на 20%.

Первые клиенты туроператора "Интурист", оформившие тур по чартерной цене, отправятся из Москвы в Шарм-эш-Шейх 9 ноября в 01.35 на крыльях авиакомпании Egypt air, а из Санкт-Петербурга путешественники полетят в Хургаду уже на борту чартерного рейса Azur air в 03.30. "Хоть рейс из Москвы и регулярный, но туристы покупали тур по чартерной цене. У нас жесткие блоки на этих рейсах", — уточнили в компании.

Заместитель министра туризма и древностей Египта Гада Шалаби в апреле заявляла, что по итогам 2021 года в Египте после возобновления авиасообщения с Россией ждут более 1 миллиона российских туристов. Она напомнила, что до приостановки авиасообщения Египет принимал до 3 миллионов российских туристов ежегодно.