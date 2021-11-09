Экономист Беляев: Предлагаемый беспошлинный ввоз мяса остановит рост цен на внутреннем рынке
МОСКВА, 9 ноя – ПРАЙМ. Предлагаемый в российских ведомствах беспошлинный ввоз мяса способен остановить рост цен на внутреннем рынке, заявил в эфире радио Sputnik кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
Однако для этого, по его мнению, нужно также контролировать действия производителей внутри страны.
"Конечно, хорошо, что какие-то меры предпринимаются, чтобы остановить рост цен, но нужно понимать, что у нас ценообразование не полностью происходит по лекалам свободного рынка, где есть свободная конкуренция и где достижение баланса спроса и предложения определяет ценовые значения", — подчеркнул экономист.
По словам Беляева, на рынке диктат производителя, и он, используя в том числе такие информационные поводы о всемирном подорожании, в данном случае мяса, с удвоенной энергией повышает цены. "Надо обратить внимание еще и на эту сторону", – уверен эксперт.
По его мнению, следует "укрощать аппетиты" производителей.
"Мало того, что надо увеличить предложение, снизить пошлины, что в общем-то не даст повод повышать цены чисто арифметически, вместе с тем надо и укрощать аппетиты монополий, тогда это будут реальные действенные меры", – отметил Беляев.
https://1prime.ru/business/20211109/835155055.html