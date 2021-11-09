МОСКВА, 9 ноя – ПРАЙМ. Предлагаемый в российских ведомствах беспошлинный ввоз мяса способен остановить рост цен на внутреннем рынке, заявил в эфире радио Sputnik кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Минэкономики предложило разрешить ввоз сыворотки для детских смесей

Однако для этого, по его мнению, нужно также контролировать действия производителей внутри страны.

"Конечно, хорошо, что какие-то меры предпринимаются, чтобы остановить рост цен, но нужно понимать, что у нас ценообразование не полностью происходит по лекалам свободного рынка, где есть свободная конкуренция и где достижение баланса спроса и предложения определяет ценовые значения", — подчеркнул экономист.

По словам Беляева, на рынке диктат производителя, и он, используя в том числе такие информационные поводы о всемирном подорожании, в данном случае мяса, с удвоенной энергией повышает цены. "Надо обратить внимание еще и на эту сторону", – уверен эксперт.

По его мнению, следует "укрощать аппетиты" производителей.

"Мало того, что надо увеличить предложение, снизить пошлины, что в общем-то не даст повод повышать цены чисто арифметически, вместе с тем надо и укрощать аппетиты монополий, тогда это будут реальные действенные меры", – отметил Беляев.