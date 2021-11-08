МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Минсельхоз предложил отменить пошлину на ввоз в РФ замороженной говядины и свинины для стабилизации цен на мясо, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ ведомства, направленный в Минэкономразвития. Что подорожает этой осенью, а что может подешеветь

"Минсельхоз предложил меры по стабилизации цен на мясо. Инициатива ведомства заключается в том, чтобы обнулить импортные пошлины на замороженную говядину и свинину в рамках квоты в 200 тысяч тонн для каждого вида — так министерство оценило потребности в импорте в год. Сейчас за ввоз зарубежной продукции компании платят сбор 15 и 25% соответственно", — пишет газета.

Как отмечает издание, ранее ЕАЭС изменил сетку тарифных преференций, поэтому с октября импортеры говядины при въезде в РФ лишились возможности получать скидку на пошлину, которая теперь составляет минимум 15%. В связи с этим продукция подорожает для РФ почти на 4% в сравнении со стоимостью на импорт из дальнего зарубежья. Отмечается, что нулевая пошлина позволит притормозить растущие цены на мясо.

Указывается, что Россия не сможет обеспечить потребности в свинине, так как в сентябре ее производство сократилось из-за вспышек африканской чумы свиней в регионах. Как предполагает Минсельхоз, из-за этого возможно сокращение поставок на 200 тысяч тонн в 2022 году. Подчеркивается, что при обнулении пошлины на свинину Россия может получить импортную продукцию по ценам, сопоставимым с отечественными.