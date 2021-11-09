МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Спрос на поездки в грядущие новогодние праздники у россиян вырос на 30% по сравнению с празднованием наступления 2021 года, самым популярным местом для новогодних каникул стал Египет. Россия возобновила чартеры на курорты Египта

"Страны установили понятные правила въезда. А у самих туристов появилось больше уверенности при планировании путешествий, поскольку около 50% из них стали покупать страховку от невыезда. Совсем недавно ей интересовались лишь 10%. Кроме того, произошла стабилизация курса валют: евро сейчас стоит на 10 рублей меньше, чем год назад", — сообщает газета "Известия" со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина.

По его словам, это привело "к росту спроса на новогодние поездки на 30% по сравнению с предыдущими зимними праздниками".

В пресс-службе туроператора "Интурист" изданию подтвердили, что спрос на зарубежные направления действительно вырос на 30%, но все еще отстает от допандемийных значений.

Подчеркивается, что лидером для новогодних путешествий стал Египет. В пресс-службе туроператора Tez Tour изданию сообщили, что на долю этой страны приходится 35% от всех новогодних бронирований. На втором месте — Турция и ОАЭ, на третьем — Мальдивы.

"Похожие предпочтения у клиентов "Интуриста" и Tui Россия. Безусловным лидером спроса на Новый год у "Интуриста" стал Египет, второе место у турецкой Антальи и экскурсионных туров в Стамбул и Каппадокию, третье — у российских направлений. Менее востребованы ОАЭ, а также экзотические и далекие Доминикана, Куба и Мальдивы", — добавляется в сообщении.

Кроме того, по словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, которые приводит издание, в отелях Красной Поляны забронировано уже 60% мест.