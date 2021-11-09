МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Холодильник необходимо регулярно размораживать, если он не оснащен системой No Frost, в противном случае он будет быстрее изнашиваться и тратить больше электроэнергии, рассказал в интервью радио Sputnik автор и ведущий программы "Чудо техники" на НТВ Сергей Малоземов. Специалист рассказал о бытовых приборах, которые шпионят за вами

"Главным признаком и главной причиной для разморозки является скопившаяся на охладительных элементах толстая "вафля" из измороси и наросшего инея. Проблема в том, что она обладает очень хорошими теплоизолирующими свойствами и фактически мешает холодильнику работать в полную мощь. То есть он старается, напрягается, а усилия пропадают впустую, потому что холод просто не достигает воздуха внутри холодильника. Поэтому, как только вы видите, что самые холодные части уже покрыты белым слоем инея, это признак, что пора размораживать", – отметил эксперт.

Работая в режиме перегрузки, холодильник будет усиленно изнашиваться и быстрее ломаться, предупредил Малоземов. "Можно предположить, что регулярная разморозка примерно в полтора раза продлит жизнь устройства. Кроме того, холодильник, требующий разморозки, работает с усиленной мощностью, и это тратит вам больше электричества", – сказал он.

При разморозке важно не повредить охлаждающие элементы.

"Не надо пытаться откалывать лед при помощи острых предметов, это может нести максимальную опасность: можно нарушить герметичность охлаждавшего контура, и холодильник просто перестанет работать", – заключил Малоземов.