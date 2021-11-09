МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Минвостокразвития ожидает, что Северный морской путь должен выйти на окупаемость в течение трех лет, но перевозки не должны превышать стоимость доставки грузов по железной дороге, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Алексей Чекунков. Путин поручил обдумать регулярные транзитные грузоперевозки по Севморпути

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству и госкорпорации "Росатом" разработать план организации регулярных транзитных грузовых перевозок по Северному морскому пути с 2022 года. Президент также призвал иностранных партнеров активно подключаться к совместному с Россией развитию Северного морского пути.

"Нам предстоит решить задачу сбалансированности модели. С одной стороны, тарифы на перевозку по СМП не должны превышать стоимость доставки грузов по железной дороге. С другой стороны, нам надо выйти на окупаемость маршрута в течение трех лет", — заявил министр.

По его словам, Минвостокразвития совместно с корпорацией "Росатом" рассчитывает экономическую модель Северного морского пути, включая расчет стоимости доставки как рефрижераторных контейнеров, так и генеральных грузов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.