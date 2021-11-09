МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Тренд на осознанное потребление приведет к закрытию к 2035 года около 20% магазинов одежды в России, заявил РИА Новости основатель Института развития индустрии моды Beinopen, руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов. Более трети россиян поменяли работу из-за пандемии

"Онлайн-продажи в пандемию выросли в два раза, до 15% от общего объема продаж, при этом до 40% магазинов закрылось, в основном из-за их неготовности к переходу в e-commerce. С их закрытием мир потребителя не изменился, что говорит о том, что людям не нужно такое большое количество магазинов и такой объем вещей. По оценкам ассоциации WearNet, на этом фоне к 2035 году в России закроются еще 20% ритейлеров", — сообщил Баженов в кулуарах бизнес-конференции в сфере технологий и инноваций "Баркемп "Национальная технологическая революция 20.35".

Он добавил, что "раньше журналы, телевидение, да и сами бренды убеждали потреблять больше, а с точки зрения моды — иметь большой гардероб. Сейчас же все эти журналы говорят об осознанном потреблении, о том, что объемы ненужных вещей вредят и самому человеку, и окружающему его миру".

По словам Баженова, в сфере моды переход на осознанное потребление начинает набирать обороты: ряд крупных брендов уже объявил о запуске переработки старых вещей, использовании только экологичных материалов и заинтересованности в создании персонализированных линеек одежды. Потребители, в свою очередь, начинают интересоваться покупкой экологичной, доступной для переработки и долговечной одежды.

"В первую очередь, по нашим прогнозам, закроются слабенькие ритейлеры, так называемые noname, о которых мы не знали. Однако мы не говорим здесь о стартапах — появляющиеся на рынке марки видят новые тренды и в большинстве своем являются эко-ответственными. Во-вторых, закроются точки сетей в торговых центрах. В период пандемии не стало 13% магазинов в ТЦ. Заметили ли вы это? Ухудшилось ли качество вашей жизни или ваш выбор из-за этого? Вряд ли", — отметил он.

По мнению эксперта, бренды, способные создать коммьюнити и общаться напрямую со своими потребителями "будут трансформировать свою политику в удержание аудитории, а их точки продаж будут расположены только в интересных для аудитории местах". "Такой подход позволит бренду своевременно получать отклик от потребителя — какие вещи они хотят и что им интересно, а значит — сохранять свои позиции долгое время", — пояснил Баженов.