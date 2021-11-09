ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – ПРАЙМ. В районе мыса Козино у берегов приморской Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Китай завалил товарами порты Дальнего Востока

Среди 14 членов экипажа граждан России нет. Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку.

Для эвакуации экипажа вылетел вертолет, сообщил директор приморского филиала Морспасслужбы Росморречфлота Иван Агаревский.

Ранее представитель ГУМЧС России по региону сообщил, что погодные условия пока не позволяют вертолету со спасателями вылететь для эвакуации экипажа судна.

Накануне циклон принес в Приморье дожди и штормовой ветер, синоптики сообщали, что ожидаются волны высотой от 4 до 5 метров.