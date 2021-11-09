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В Приморье на мель сел контейнеровоз
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В районе мыса Козино у берегов приморской Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Среди 14 членов экипажа... ПРАЙМ, 09.11.2021
транспорт, бизнес, новости, морские перевозки, приморский край
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – ПРАЙМ. В районе мыса Козино у берегов приморской Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Среди 14 членов экипажа граждан России нет. Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку.
Для эвакуации экипажа вылетел вертолет, сообщил директор приморского филиала Морспасслужбы Росморречфлота Иван Агаревский.
Ранее представитель ГУМЧС России по региону сообщил, что погодные условия пока не позволяют вертолету со спасателями вылететь для эвакуации экипажа судна.
Накануне циклон принес в Приморье дожди и штормовой ветер, синоптики сообщали, что ожидаются волны высотой от 4 до 5 метров.