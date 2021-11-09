МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Российский маркетплейс Ozon запускает в Белоруссии франшизу пунктов выдачи заказов (ПВЗ), на первом этапе открыть подобный объект можно в Минске, говорится в сообщении компании. СМИ сообщили о планах Ozon по запуску онлайн-кинотеатра

"Теперь белорусские предприниматели могут стать партнерами Ozon, открыв фирменный пункт выдачи заказов. Агенты будут получать фиксированное вознаграждение от маркетплейса за выдачу клиентских посылок в своем регионе. … На первом этапе открыть фирменный пункт выдачи можно в Минске", — сообщает онлайн-площадка.

В других городах страны открытие ПВЗ по франшизе станет возможным с 2022 года, однако заявки принимаются уже сейчас. Партнером Ozon может стать любой предприниматель с зарегистрированным в Белоруссии юрлицом, ключевое условие — найти помещение, соответствующее бренд-стандартам компании. Каждый пункт будет иметь свою "охранную зону" — периметр, внутри и на границе которого, не сможет открыться другой партнер.

"Для Ozon развитие логистики на "последней мили" эффективнее всего именно по партнерской модели. Мы видим, что в России открытие пунктов выдачи положительно сказывается на привлечении новых клиентов и повышает частоту покупок постоянных покупателей. Сейчас ПВЗ — самый популярный канал доставки для наших клиентов", — отметил CEO Ozon Rocket (логистического сервиса Ozon) Станислав Кондратьев, слова которого приводятся в релизе.

Ozon — одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России. На маркетплейсе представлено более 27 миллионов товарных наименований в порядка 20 категориях. Основные акционеры компании — АФК "Система" и фонды Baring Vostok. В конце ноября Ozon провел IPO одновременно на Nasdaq и Московской бирже. По итогам IPO и частного размещения компания привлекла 1,2 миллиарда долларов.