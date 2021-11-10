МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Российская IKEA пока не планирует значительного повышения цен, однако компания следит за развитием ситуации, сообщил гендиректор IKEA в России Понтус Эрнтелл. IKEA может повысить цены впервые с 2019 года

На прошлой неделе финансовый директор холдинговой компании Inter IKEA Мартин ван Дам сообщил газете Financial Times, что сети магазинов товаров для дома IKEA, возможно, придется повысить цены, в то время как прибыль компании сокращается из-за перебоев с поставками.

"На данный момент у нас нет планов по серьезному повышению цен. Нам, конечно, нужно следить за развитием ситуации, у нас нет иммунитета. Но сейчас у нас нет планов по какому-либо значительному повышению цен", — сказал Эрнтелл на пресс-конференции в среду.