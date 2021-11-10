МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Число зарубежных покупателей экспортных товаров на AliExpress Россия увеличилось в пять раз в сентябре этого года по сравнению с августом, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент по стандартным категориям AliExpress Россия Сергей Черемисин. Россияне стали чаще оплачивать покупки на Wildberries через СБП

"За сентябрь количество зарубежных покупателей экспортных товаров на AliExpress Россия увеличилось на 400%. Направление экспорта мы запустили летом этого года, а в конце сентября открыли новую категорию для российских продавцов – продукты длительного хранения", — сообщил Черемисин.

По его словам, компания также начала прием заявок для участия российских продавцов в экспортной программе и планирует дальше расширять список категорий и участников.

По его словам, к началу октября число российских продавцов достигло уже 75,5 тысячи, что на 172% больше показателя прошлого года. "Общий оборот AliExpress Россия за полугодие с апреля по сентябрь составил 133,3 миллиарда рублей, больше трети приходится на локальный бизнес. Мы планируем довести эту долю до половины", — добавил он. Оборот "AliExpress Россия" в апреле-сентябре увеличился на 36%

Как сообщил Черемисин, СП AliExpress Россия было создано именно для развития локального бизнеса и социальной коммерции.

"Сейчас в компании порядка 1000 сотрудников, за прошедший год мы запустили приложение для России, которое разрабатывает российская команда, открыли в Нижнем Новгороде первый собственный центр поддержки пользователей и продавцов, запустили собственный фулфилмент-центр и начали развивать логистическую инфраструктуру", — сообщил он.