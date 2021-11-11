МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Пассажиропоток на внутренних авиарейсах в России может сократиться наполовину из-за введения проверки QR-кодов о вакцинации пассажиров, заявила РИА Новости представитель авиакомпании S7. S7 возобновила полеты на таиландский Пхукет

Ранее в четверг антиковидный оперативный штаб в России сообщил журналистам, что участвует в разработке законопроектов об обязательных QR-кодах, подтверждающих иммунитет к коронавирусной инфекции, для возможности воспользоваться в России транспортом, кафе или магазином.

"По предварительной оценке S7 Airlines, из-за введения таких ограничений пассажиропоток на внутренних рейсах может сократиться на 50%", — сказала представитель.

Она отметила, что требование о проверке QR-кодов при регистрации и посадке на рейс требует детальной технологической проработки. "При этом мы не поддерживаем проверку QR-кодов при покупке авиабилетов", — добавила представитель.