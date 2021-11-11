МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Туристическая отрасль считает необходимым сохранить право покупки билетов без QR-кодов, а запрашивать их только при регистрации на рейс или посадке на поезд, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Юрист ответил, чем закончатся повсеместные QR-коды

В четверг оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России разрабатываются законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах.

"Самый сложный вопрос — оформление авиабилетов по QR-коду. Это ограничит возможность покупки более бюджетных билетов, которые продаются заранее. В этом случае, считаем, целесообразнее ввести QR-коды при регистрации на рейс и посадке на поезд, но сохранить право покупки билета без QR-кода", — прокомментировал Горин.

Также, по его словам, чтобы не снизить транспортную подвижность населения, должен быть переходный период и время на тестирование системы перед ее внедрением. "Если этого не будет, то все приведет к снижению количества перевозок именно внутри страны, так как на международных рейсах уже давно используется проверка ПЦР-тестов или QR-кодов — это правило принимающих стран", — отметил Горин.

Вице-президент РСТ считает, что на переходный период должна быть сохранена альтернатива QR-кодам в виде ПЦР-тестов. "50% населения еще не вакцинировано, и это может привести к сложностям планирования как деловых, так и туристических поездок. Наличие ПЦР-теста является гарантией возможности использовать транспорт", — пояснил он.

"Необходимо учитывать пассажиров, которые получили только первую дозу вакцины. Человек должен получить право покупки билета, так как в авиации и железнодорожном транспорте цены динамические, и когда человек получит QR-код, цена может быть другой и в разы дороже. Нужно также сохранить право покупки и возврата билета без штрафа в течение хотя бы 30 дней", — заявил Горин.

Он напомнил, что туристы аннулировали 20-30% бронирований, когда Краснодарский край этим летом ввел проверку сертификатов вакцинации. Похожая ситуация сложилась и в Крыму, который перед ноябрьскими праздниками ужесточил антиковидные меры.