МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию свежих яблок и груш сербского предприятия Select Fruit Doo из-за выявления в продукции коричнево-мраморного клопа, сообщается на сайте ведомства.

"Россельхознадзор с 11 ноября 2021 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию свежих яблок и груш, экспортируемых сербским предприятием-поставщиком SELECT FRUIT DOO. Приостановка поставок связана с неоднократными выявлениями в указанной продукции карантинного для стран-членов ЕАЭС объекта — коричнево-мраморного клопа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что отгруженные до 11 ноября партии допускаются к ввозу в РФ только по итогам прохождения карантинной фитосанитарной экспертизы.