Россия запретила ввоз яблок и груш одной из сербских компаний
Россельхознадзор запретил ввоз в РФ яблок и груш одной из сербских компаний из-за выявления клопа
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию свежих яблок и груш сербского предприятия Select Fruit Doo из-за выявления в продукции коричнево-мраморного клопа, сообщается на сайте ведомства.
"Россельхознадзор с 11 ноября 2021 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию свежих яблок и груш, экспортируемых сербским предприятием-поставщиком SELECT FRUIT DOO. Приостановка поставок связана с неоднократными выявлениями в указанной продукции карантинного для стран-членов ЕАЭС объекта — коричнево-мраморного клопа", — говорится в сообщении.
Отмечается, что отгруженные до 11 ноября партии допускаются к ввозу в РФ только по итогам прохождения карантинной фитосанитарной экспертизы.