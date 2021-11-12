МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк подписал обязывающее соглашение о продаже Газпромбанку 36% акций в компании "МФ Технологии", совладельце VK (бывшая Mail.Ru Group); сумма сделки составит 12,8 миллиарда рублей, ее закрытие ожидается до конца года после получения необходимых согласований, говорится в сообщении банка. Греф рассказал об участии искусственного интеллекта в выдаче кредитов

"Сбер объявляет о подписании обязывающей документации о продаже Газпромбанку 36% акций в компании АО "МФ Технологии", контролирующей 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited (VK). Стоимость сделки составит 12,8 миллиарда рублей", — сказано в сообщении.

Отмечается, что закрытие сделки планируется в четвертом квартале 2021 года после получения необходимых согласований."Покупка АО "МФ Технологии" позволит группе "Газпром" получить существенную синергию, связанную с возможностью комбинировать цифровые и традиционные сервисы и продукты, и будет способствовать развитию бизнеса в собственных отраслевых сегментах", — в свою очередь прокомментировал это соглашение Газпромбанк.

Добавляется, что большой потенциал сотрудничества находится в направлении медиа, коммуникаций и маркетинга с холдингом "Газпром-медиа", а также в развитии цифровых финансовых сервисов Газпромбанка.

"МФ Технологии" — совместное предприятие, основная задача которого — реализация проектов в сфере цифровой экономики. Сбербанк в декабре 2019 года сообщил о покупке у Газпромбанка и госкорпорации "Ростех" 36% "МФ Технологии".